الزوراء يستعيد مدافعه في الملحق المؤهل لدور الـ32 من البطولة العربية

2019/08/21 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن نادي الزوراء، التحاق مدافعه مصطفى محمد الى صفوف الفريق خلال تواجده بمدينة الدار البيضاء في المغرب.وقال المنسق الاعلامي للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “اللاعب مصطفى محمد، وصل الى مقر اقامة النوارس في الدار البيضاء”.واوضح رشيد، أن “اللاعب كان متواجداً خلال الفترة الماضية في ايران من اجل تلقي […]

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