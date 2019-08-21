الكشف عن سعة بطاريات الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro

2019/08/21 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تردد حتى الآن أن الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro سيدعمان الشحن اللاسلكي السريع بقوة 25W، فضلا عن الشحن السلكي السريع بقوة 55W من أجل تحطيم رقمين قياسيين في وقت واحد.



ولكن ماذا عن قدرات بطاريات كلا الهاتفين؟

وفقا لمنشور جديد على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، فإن البطاريات التي تظهر في الصورة أدناه هي للهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro.



إذا كان هذا صحيحًا، فيجب أن يضم الهاتف Huawei Mate 30 بطارية بسعة 4200mAh، في حين يجب أن يضم الهاتف Huawei Mate 30 Pro بطارية بسعة 4500mAh.

هذا يمثل زيادة بنسبة 5% في حالة الهاتف Huawei Mate 30 مقارنة مع الهاتف Huawei Mate 20 الحالي، وبنسبة 7 في المئة في الهاتف Huawei Mate 30 Pro مقارنة مع الهاتف Huawei Mate 20 Pro.



وبصرف النظر عن البطاريات، فقد تردد أن الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro سيأتيان كذلك مع المعالج الثماني النوى HiSilicon Kirin 990 الذي من شأنه أن يُحسن الكفاءة في إستهلاك الطاقة مما سيعزز عمر البطارية في كلا الهاتفين.

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