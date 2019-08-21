2019/08/21 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرم مركز عين للدراسات والبحوث المعاصرة في النجف الأشرف رئيس مؤسسة الفكر الحضاري ورئيس السادة البرزنجية ومساعد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ومسؤول الشؤون الدينية لرئيس الجمهورية السابق جلال طالباني الدكتور “سيد أحمد البرزنجي” .وذلك تثمينا لجهوده المتواصلة لخدمة الدين الإسلامي والأنشطة الجماهيرية في المراسيم الحسينية والندوات والمؤتمرات .وبدوره شكر البرزنجي هذه الخطوة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تثمينا لجهوده ..



مركز “عين” في النجف الأشرف يكرم الدكتور “سيد أحمد البرزنجي” النعيم نيوز.

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