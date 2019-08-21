برنت يرتفع فوق 60 دولاراً للبرميل

2019/08/21 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/خطوة برس صعدت عقود النفط الآجلة في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، مدعومة ببيانات أمريكية مشجعة، أظهرت تراجع مخزونات الخام في واشنطن.وقال معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية، إن “مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بواقع 3.5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 16 آب الجاري”.وبحلول الساعة (06:00 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة

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