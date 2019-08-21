توقيف 12 متهما بالدكة العشائرية في واسط

2019/08/21 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوقفت رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية 12 متهما وفق قانون مكافحة الارهاب لقيامهم بجريمة الدكة العشائرية.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ان “محكمة تحقيق الاحرار التابعة الى رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية اوقفت 12 متهماً لقيامهم باطلاق النار واستهداف منازل بقصد ارتكاب الدكة العشائرية”.وأضاف البيان أن “المحكمة اتخذت الاجراءات كافة بحق جميع المتهمين وصدقت […]

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