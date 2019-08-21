الاعرجي: المتصدون يخشون الاعلان عن مصادر انفجارات مخازن الاسلحة

2019/08/21 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، الأربعاء، ان المتصدين يخشون التصريح والاعلان عن مصادر انفجارات مخازن الاسلحة.وقال الأعرجي في تغريدة له على موقع تويتر واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “اذا كنا لغاية الساعة لانعرف مصادر انفجارات مخازن الاسلحة لمعسكر الصقر وقاعدة بلد فهذا يعني اننا اضعف من الرد عليها”.وأضاف الأعرجي، أن “المتصدين […]

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