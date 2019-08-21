2019/08/21 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية عن توقيف 12 متهماً وفق قانون مكافحة الإرهاب من قبل محكمة تحقيق الأحرار لقيامهم بجريمة الدكة العشائرية.وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان له، أن “محكمة تحقيق الأحرار التابعة إلى رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية أوقفت 12 متهماً لقيامهم بإطلاق النار واستهداف منازل بقصد إرتكاب الدكة العشائرية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جريمة الدكة العشائرية تسبب بإيقاف 12 متهماً في واسط النعيم نيوز.

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