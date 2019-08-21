2019/08/21 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثة الحج العراقية تعلن ارتفاع عدد الحجاج العائدين الى ارض الوطن الى 20797 حاجا منهم 12508 برا و 8289 جوا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعثة الحج العراقية تعلن ارتفاع عدد الحجاج العائدين الى ارض الوطن الى 20797 حاجا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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