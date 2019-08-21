مجلس ديالى يصوت على اختيار رئيس جديد لهيئة الاستثمار

2019/08/21 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الاربعاء، عن اختيار كريم العزاوي رئيساً جديداً لهيئة استثمار المحافظة.وقال الدايني في تصريح لـ/المعلومة/، مجلس ديالى صوت بالاغلبية على اختيار كريم العزاوي رئيسا لهيئة استثمار المحافظة بعد حصوله على 22 صوت في جلسة رسمية عقدت اليوم”.واضاف الدايني،ان “حسم منصب رئيس هيئة استثمار ديالى انهى […]

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