باحث تربوي :تزايد اعداد حملة الشهادات العليا دليل لتقدم التعليم في البلاد

2019/08/21 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد باحث في المجال التربوي ،اليوم الاربعاء ،تزايد اعداد حملة الشهادات العليا في العراق دليل تقدم وارتقاء التعليم ،مشددا على ضرورة الاهتمام بحملة الشهادات العليا وتوظيفها حسب تخصصاتها لتطوير المجتمع وفتح مجالات التنافس امام الاجيال المقبلة نحو الارتقاء العلمي.

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