معسكرا خارجيا لكرة الكرخ في تركيا تحضيرا للموسم الجديد

2019/08/21 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الهيئة الادارية لنادي الكرخ الرياضي شرار حيدرعن اقامة معسكر خارجي لفريق كرة القدم في النادي خلال الفترة القريبة المقبلة تحضيرا لمنافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد .

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