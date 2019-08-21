البرهان يؤدي اليمين الدستورية كرئيس للمجلس السيادي في السودان

2019/08/21 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأدى اللواء عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري السوداني، اليوم الاربعاء، اليمين الدستورية كرئيس للمجلس السيادي الذي أنشئ حديثا أمام رئيس السلطة القضائية في البلاد.

وسيؤدى الأعضاء العشرة الباقون بالمجلس السيادي اليمين في وقت لاحق اليوم.وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، في 17 آب.

ووقع عن المجلس العسكري نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ومن الشهود الموقعين على المراسم رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، ووزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير خليل إبراهيم الزوادي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، وممثل دول الترويكا.

وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، يوم 17 آب، أن الرئيس الحالي للمجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان، سيكون رئيسا للمجلس السيادي، المشكل بموجب الاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية لإدارة الفترة الانتقالية، والذي يتكون من 11 عضوا بينهم 5 عسكريين.

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