2019/08/21 | 14:15

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قرعة غرب اسيا تضع شباب العراق مع البحرين والامارات..



تعرف على مواعيد المباريات

اوقعت قرعة بطولة غرب اسيا الاولى لمنتخبات الشباب والتي ستقام في

فلسطين خلال شهر آب الحالي المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى

جانب منتخبي البحرين والإمارات، بينما تواجدت في المجموعة الأولى

منتخبات فلسطين وقطر والأردن.

وسيلعب منتخب الشباب أمام الإمارات في الرابع والعشرين من آب

الحالي، فيما سيواجه البحرين في السادس والعشرين من الشهر ذاته.

وكانت القرعة موجّهة، بحيث تم وضع الفرق التي تقع بنفس المجموعة في

تصفيات الاتحاد الآسيوي بمجموعات مختلفة في الدور الأول من البطولة.

وتقام مباريات المجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة بحيث يتأهل

صاحب المركز الأول والثاني لدور نصف النهائي ومن ثم الفائز الى

الدور النهائي، حيث ستلعب المباريات على ملعب "الشهيد فيصل الحسيني"

في رام الله.ا

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