2019/08/21 | 14:15

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المعهد القضائي يفتتح دورة قانونية لضباط وزارة الداخلية

أفتتح ‏المعهد القضائي دورة قانونية ‏لمدة ثلاثين يوما لضباط وزارة

‏الداخلية العاملين في مجال ‏التحقيق الجنائي.‏

ونظم المعهد القضائي التابع لمجلس القضاء الاعلى الدورة التدريبية

‏والتطويرية ‏الخاصة بضباط ‏وزارة الداخلية العاملين في ‏مجال

التحقيق ‏الجنائي بهدف تطوير ‏مهاراتهم القانونية بمشاركة ‏ثلاثين

ضابطا وتنتهي ‏في الثامن عشر من شهر أيلول القادم،بعد ‏اجتياز

الامتحان ‏التحريري ‏للمواد المخصصة كمنهج للدراسة.‏

‏من جهته أشار مدير عام المعهد القضائي القاضي حيدر علي نوري إلى

‏أن "الدورة ‏تضمنت ‏تدريس خمسة مناهج دراسية هي قانون العقوبات –

‏القسم الخاص وقانون ‏أصول المحاكمات ‏الجزائية وقانون الطب العدلي

‏ومادة التحقيق الجنائي ومادة ‏الادلة ‏الجنائية – كشف ‏التزوير

‏والتزييف"، لافتا إلى أن "المحاضرين هم من السادة ‏القضاة

والمتخصصين ‏في المجال ‏العملي".‏وتابع نوري أن "الدورات المقامة في المعهد القضائي تأتي بناءً على

‏توجيهات ‏الأستاذ ‏رئيس ‏مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان

‏واشرافه لرفع المستوى المهني ‏لكافة الملاكات ‏الوظيفية لاسيما

العاملين في ‏مجال التحقيق".‏

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