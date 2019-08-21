بعد مداهمتها.. حشد الانبار يوضح لـ

2019/08/21 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الانبار

اوضح القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، ما يجري في منطقة وادي حوران غربي الانبار .

وقال العبيدي في تصريح لـ" العهد

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