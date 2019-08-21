محافظ صلاح الدين يكشف لـ

2019/08/21 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز _صلاح الدين

اعلن محافظ صلاح الدين عمار الجبوري، عن حملة شاملة لاعادة اعمار قضاء بيجي شمال المحافظة.

وقال الجبوري لـ "العهد نيوز"، اليوم الاربعاء، ان

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