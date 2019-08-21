الشيخ الشيرازي: يوم الغدير أهم منعطف في عهد نبوة رسول الله (ص)

2019/08/21 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك المرجع الديني آية الله مكارم الشيرازي في المسيرات المنطلقة بمناسبة عيد الغدير الأغر في قم المقدسة.حيث قال الشيخ الشيرازي: ” إن يوم الغدير يعد أهم منعطف في عهد نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله فمن الضروري أن لا يمسح بتجاهله وتكريمه في أوساط الأمة الإسلامية فإن ذلك يسبب في ضياعه.” وأشار …

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