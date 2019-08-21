اعتقال تاجر اثار شرقي العاصمة

2019/08/21 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للوزارة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" مفارز استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على احد المتاجرين بالقطع الاثرية شرقي العاصمة بغداد".واضاف، انه" تمت العملية بعد نصب كمين محكم له اذ ضبط بحوزته خمس قطع اثرية".واشار الى انه" نظمت القطع الاثرية بمحضر ضبط اصولي واحالة المتهم للقضاء".انتهى..م.م

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