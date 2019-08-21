2019/08/21 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC عد النائب عن كتلة صادقون النيابية فاضل الفتلاوي، اليوم الأربعاء، ان الاعتداء على مقرات الحشد بشكل متكرر هو اعتداء على السيادة العراقية، داعيا مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة لدراسة حيثيات الاعتداء على مقرات الحشد الشعبي والاعتداء الصارخ.وقال الفتلاوي في تصريح للمركز الخبري الوطني، ان “الاعتداء على مقرات الحشد الشعبي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص صادقون تكشف معلومات حول قصف الحشد وتدعو لجلسة طارئة المركز الخبري الوطني.

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