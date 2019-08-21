قيادي بحشد الأنبار يكشف اسرار “داعش” في وادي حوران

2019/08/21 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي ، الاربعاء، اسرار وخفايا تواجد عناصر تنظيم “ داعش” الاجرامي في منطقة وادي حوران غرب المحافظة.وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية داهمت قبل يومين منطقة وادي حوران غرب ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات متداولة حول وجود نحو […]

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