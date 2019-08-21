نائب يكشف عن أعداد المختفين قسرًا في الأنبار

2019/08/21 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشف النائب عن محافظة الأنبار، فالح العيساوي، عن أعداد المختفين قسرًا في محافظته، لافتًا إلى أنهم 5600 شخصًا، فيما أشار إلى مساع برلمانية لتشريع قانون خاص بالمغيبين قسرًا.

فالح العيساوي: البرلمان يسعى لتشريع قانون خاص بالاختفاء القسري والخطف منذ حكم النظام السابق وفترة الاحتلال الأمريكي والميليشيات، وصولًا إلى داعش وعمليات التحرير

قال العيساوي في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، إن "مجلس النواب يسعى لتشريع هذا القانون بعد الجرائم التي شهدتها البلاد لتتضمن الاختفاء القسري والخطف والتغييب منذ حكم النظام السابق وفترة الاحتلال الأمريكي والميليشيات، وصولًا إلى داعش وعمليات التحرير"، مطالبًا الجهات التنفيذية بـ"التحقق والعمل بجد لمعرفة مصير المغيبين قسرًا".

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أشار العيساوي إلى "وجود 2600 و3000 مغيب لدى داعش وهناك أعداد أكبر في المحافظات الأخرى".

بيّن أن "قانون المغيبين سيضمن قضيتين أساسيتين، أولهما معرفة الجهات التي كانت سبب في تغيب المواطنين ومحاكتهم، وإيجاد التوصيف القانوني لتلك الجهات، أما والجزء الثاني فيتعلق بحقوق عوائل المغيبين وامتيازاتهم".

كانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، كشفت في 23 تموز/يوليو، أعداد العراقيين المختفين قسريًا خلال الأعوام 2017 و 2018 و2019، لافتةً إلى أنها وصلت إلى أكثر من 7000 آلاف حالة اختفاء.

يُذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش، دعت في أيلول/سبتمبر 2018 الدول التي تُقدم مساعدات عسكرية وأمنية واستخبارية للعراق إلى حث السلطات العراقية على التحقيق في مزاعم الاختفاء القسري.

وقالت المنظمة إنها وثقت 74 حالة لرجال وأربع حالات لأطفال اعتقلتهم قوات الجيش والأمن العراقية بين نيسان/أبريل 2014 وتشرين الأول/أكتوبر 2017، واختفوا قسرًا.

مفوضية حقوق الإنسان: أعداد العراقيين المختفين قسريًا خلال الأعوام 2017 و 2018 و2019 وصلت إلى أكثر من 7000 آلاف حالة اختفاء

كانت مفوضية حقوق الإنسان أعلنت في نهاية 2018 تلقيها أكثر من 4800 شكوى ومناشدة بإدعاءات حول وجود حالات اختفاء قسري في مختلف المحافظات العراقية.

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