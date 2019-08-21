2019/08/21 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنوي شركتا Skyworks Global وScaled Composites المتخصصتان في تصميم الآليات الحربية الكشف عن مشروع للمروحية الحربية السريعة من طراز VertiJet.وسيعرض نموذج اختباري للمروحية في مناقصة FVL التي يطرحها الجيش الأمريكي.وقالت صحيفة “Jane’s” إن تلك المناقصة لها علاقة بالطائرات العمودية.ويتوقع أن تستخدم المروحية السريعة لأغراض الاستطلاع والرصد ومرافقة مروحيات أخرى , وبمقدور المروحية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشروع أمريكي جديد لمروحية حربية فائقة السرعة النعيم نيوز.

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