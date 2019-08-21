رانيا يوسف:(لازم أرجع الشغل قريب)

2019/08/21 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الفنانة رانيا يوسف: إنها تعرضت مؤخرا لأزمة صحية منعتها من الاستمتاع بإجازة عيد الأضحى.



ونشرت رانيا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدوينة قالت فيها: "عندما نقع في المرض يكون قطار الطبيعة قد خرج عن سكته، بسبب فقدان توازن جسدي أو روحي، والطريق التي تقود إلى الصحة، هي طريق الاعتدال، والروح السليمة في الجسم السليم، الأيام الأخيرة معرفتش استمتع بإجازة العيد وده بسبب أزمة صحية مريت بيها، ولازم أرجع الشغل قريب".





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