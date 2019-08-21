الزراعة: العراق حافظ على اموال طائلة بقرار منع استيراد الدجاج والبيض

2019/08/21 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مستشار وزير الزراعة مهدي ضمد القيسي، الاربعاء، تمكن العراق من تحقيق ارباح طائلة جراء منع استيراد البيض والدجاج من الخرج، مشيرا الى ان القرار سيكون ساريا لغاية مطلع 2020.وقال القيسي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “ العراق رفض جميع الضغوط بشأن السماح لاستيراد بيض المائدة والدجاج من الخارج كونه يضر في المنتج الوطني […]

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