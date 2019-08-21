القبض على 16 عراقيا وافغانيا بين رومانيا وهنغاريا

2019/08/21 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … القت السلطات الرومانية، الاربعاء، القبض على 16 مواطنا عراقيا وافغانيا كانوا يرومون عبور الحدود الدولية مع هنغاريا بطريقة غير قانونية.وذكرت صحيفة سترابيشرس الرومانية في خبر ترجمته /المعلومة/ أن ” الشرطة الرومانية لاحظت، اليوم، على قطاع الحدود في منطقة بوروس في محافظة بيهور مجموعة من الأشخاص يتنقلون سيرًا على الأقدام ، في […]

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