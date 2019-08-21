2019/08/21 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أدى رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الاربعاء، اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي في السودان.يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن إصدار مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي.ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى “إعلان الحرية والتغيير” في العاصمة السودانية الخرطوم بصفة نهائية، على “الإعلان الدستوري” بحضور […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي السوداني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).