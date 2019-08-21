الأمين العام لمجلس الوزراء يرحب بمساعي وفد إقليم روستوف الروسي لإنشاء معامل في العراق

2019/08/21 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي بمساعي وفد إقليم روستوف الروسي لإنشاء معامل للحديد والصلب والصناعات الخشبية في العراق.واكد الغزي بحسب بيان لامانة مجلس الوزراء اليوم, ان العراق يدعم المشاريع الصناعية، بعد ان تولدت قناعة ان البلد لن يتطور الا بالمشاريع الاستثمارية، مشيرا الى ان 30 % من حاجة البلاد في الحديد والصلب […]

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