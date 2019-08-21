شركة زين للاتصالات تتعاون مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم المساعدات النقدية عبر بصمة العين

2019/08/21 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت مجموعة زين الشركة الرائدة في مجالات الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أنّ محفظتها المتنقلة “ZainCash“ستقدّم خدمة EyePay® Cash، وهي منصة ثورية ستمكّن اللاجئين من صرف مساعداتهم المالية عن طريق بصمة العين.وأوضحت زين في بيان حصل عليه “يس عراق” أن “هذه المنصة المبتكرة تمّ تطويرها من قبل شركة Zain Cash، […]

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