الديوانية تنفذ حملة لإزالة 440 متجاوز من الشبكة الوطنية الكهربائية

2019/08/21 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت مديرية توزيع كهرباء الديوانية حملة لإزالة أكثر من 440 متجاوز من الشبكة الوطنية الكهربائية في عموم مناطق المحافظة .وقال الكرعاوي للنعيم نيوز , إن ” الفرق الفنية والهندسية التابعة لتوزيع كهرباء الديوانية لديها حملة مستمرة فيها لإزالة جميع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الوطنية الكهربائية داخل المحافظة ” .

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