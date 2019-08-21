الزاملي يكشف عن معلومة خطيرة عما يفعله داعش على حدود سوريا والعراق

2019/08/21 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، الأربعاء، على ضرورة تأمين سجن الحوت، فيما اشار الى ان هناك نحو ثلاثة الاف داعشي يتنقلون بالصحراء بين العرا...

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