مجلس الوزراء يتخذ قرارا مهما يخص موظفي العقود في تربية البصرة

2019/08/21 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق اعلن النائب عن محافظة البصرة، مظفر اسماعيل، اليوم الاربعاء، تصويت الامانة العامة لمجلس الوزراء على تثبيت العقود على ملاك وزارة التربية.وقال الفضل في بيان حصل عليه “يس عراق” انه “ذلك جاء خلال تبليغ وصل لنا من الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي”.

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