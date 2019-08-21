2019/08/21 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوسلو: يس عراق استقبلت وزيرة المعرفة والاندماج النرويجية، يان تور، المتفوق العراقي الاول عن الدراسة الاعدادية في مملكة النرويج، محمد طالب المشهداني.وكانت تور، في استقبال المشهداني، في اول يوم جامعي له في كلية الطب / جامعة اوسلو والذي اجتاز مرحلة الإعدادية بسنة ونصف فقط بدلا عن 3 سنوات وحصل على معدل 69% من أصل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هكذا استقبلت النرويج الطالب الاول على الدراسة الاعدادية والاحتفاء بدخوله جامعة اوسلو) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هكذا استقبلت النرويج الطالب الاول على الدراسة الاعدادية والاحتفاء بدخوله جامعة اوسلو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).