2019/08/21 | 15:29

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الاعرجي: المتصدون يخشون التصريح والاعلان عن مصادر انفجارات مخازن الاسلحة

بغداد/..



اكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي ان المتصديين يخشون التصريح والاعلان عن مصادر انفجارات مخازن الاسلحة.

وقال في تغريدة له على موقع تويتر : اذا كنا لغاية الساعة لانعرف مصادر انفجارات مخازن الاسلحة لمعسكر الصقر وقاعدة بلد فهذا يعني اننا اضعف من الرد عليها.

واكد الاعرجي ان المتصديين يعرفون ذلك بل هم مبلغون بما حدث لكنهم يخشون التصريح والاعلان .

وخاطب المتصديين بالقول : ما اضعفكم ..



ان تفرقنا سبب ضعفنا وخضوعنا.

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