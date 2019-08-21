مبعوث الاتحاد الاوروبي يؤكد للمالكـي حرص الدول الاوروبيـة على دعـم العراق في التصدي للارهاب

2019/08/21 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الاتحاد الاوروبي حرصـه والدول الاوروبية على دعم العراق في تصديه للارهاب، داعيا إلى تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.جاء ذلك خلال لقاء رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق رامون بيلكوا بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى العراق، حيث بحثا تطوير وتعزيز العلاقات بين الاتحاد الاوروبي والعراق […]

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