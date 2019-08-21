مصطفى محمد يلتحق ببعثة الزوراء في المغرب

2019/08/21 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل لاعب الزوراء مصطفى محمد جبر الى مقر بعثة نادي الزوراء في مدينة الدار البيضاء المغربية للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.وقال مشرف كرة الزوراء عبد الرحمن رشيد :” ان اللاعب مصطفى محمد الذي تأخر بالالتحاق مع الفريق نتيجة إصابة طفيفة أخرت التحاقه ، وصل إلى مقر إقامة الفريق في […]

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