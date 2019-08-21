عبد المهدي يطمئن على صحة امير الكويت

2019/08/21 | 15:32

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بغداد:سومر نيوز

افادت وسائل اعلام كويتية، الاربعاء، بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اجرى اتصالا هاتفيا مع امير الكويت ...

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