2019/08/21 | 15:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عبد المهدي يطمئن على صحة امير الكويت) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
افادت وسائل اعلام كويتية، الاربعاء، بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اجرى اتصالا هاتفيا مع امير الكويت ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عبد المهدي يطمئن على صحة امير الكويت) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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