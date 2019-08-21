وزيرة دفاع المانيا دعم وتدريب البيشمركة.. وويسي يوجه طلبا

2019/08/21 | 15:32

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بغداد:سومر نيوز

التقى وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد، مع انغريت كرامب وزير دفاع المانيا التي وصلت اربيل مساء امس ...

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