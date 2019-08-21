صفقة تبادل جديدة تلوح في الافق بين برشلونة ويوفنتوس

2019/08/21 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية إيطالية، ان صفقت تبادل تلوح في الافق بين ​برشلونة​ الاسباني و​يوفنتوس​ الايطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإن الاجتماع الذي عُقد بين مسؤولي البرشا واليوفي، قد تضمن الحديث عن عدد من الصفقات التبادلية بين الناديين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة الأقرب للحسم بين الطرفين، هي تبادل خوان ​ميراندا​ وماريو ​ماندزوكيتش​.

ويبدو ان الصفقة تخدم الطرفين، حيث يرغب اليوفي في تدعيم مركز الظهير الأيسر، ويحتاج برشلونة إلى مهاجم جديد.

يذكر ان اليوفي قد وضع عينه على الفرنسي عثمان ديمبيلي ليكون بديلاً للارجنتيني باولو ديبالا.

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