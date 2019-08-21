بالوثيقة.. فيفا يمنع الطلبة والميناء والنجف من المشاركة بالدوري الممتاز

2019/08/21 | 15:32

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بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة حسين الخرساني، الأربعاء، 21 آب، 2019، عن وصول إشعا...





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