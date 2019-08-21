تجنباً للإبتزاز الإلكتروني ..مركز التدريب المتقدم يقدم نصائح للعوائل البصرية

2019/08/21 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مركز التدريب المتقدم في الجنوب العوائل البصرية إلى تجنب إرسال طلبات الصداقة واستقبالها إلى شخصيات مجهولة تجنباً لحالات الإبتزاز الإلكتروني. وقال العقيد علي جهاد حسين أحد ضباط المركز للنعيم نيوز , إن على العوائل البصرية الحذر من بعض الروابط التي تدعي إقامة مسابقات أو إعطاء جوائز كونها مسابقات وهمية وينبغي الحذر منها.من جانب …

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