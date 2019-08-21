الاتحاد الاسيوي يرفض مشاركة ثلاثة اندية عراقية قاريا ومحليا

2019/08/21 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الاتحاد الأسيوي لكرة القدم منح ثلاثة أندية عراقية الرخصة الأسيوية ورفض مشاركتها في المسابقات الأسيوية والعراقية.وقال أمين سر الإتحاد العراقي صباح رضا لوكالة وطن للانباء :” ان الاتحاد العراقي تلقى كتابا رسميا اليوم الأربعاء من الاتحاد الأسيوي أشار من خلاله الى رفض مشاركة أندية الطلبة والميناء والنجف في المسابقات الأسيوية والمحلية بسبب الشكاوى المتكررة […]

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