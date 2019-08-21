وكيل الداخلية لشؤون الشرطة رئيسا للجنة الامنية العليا للانتخابات

2019/08/21 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن تسمية وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عماد محمد محمود رئيساً للجنة الامنية العليا للانتخابات ./انتهى

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