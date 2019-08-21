مجلس ديالى يصوت على كريم العزاوي رئيساً جديداً لهيئة استثمار المحافظة

2019/08/21 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، اليوم الاربعاء، عن اختيار كريم العزاوي رئيساً جديداً لهيئة استثمار المحافظة.وقال الدايني في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، إن”المجلس صوت بالاغلبية على اختيار كريم العزاوي رئيسا لهيئة استثمار المحافظة بعد حصوله على 22 صوت في جلسة رسمية عقدت اليوم”.واضاف الدايني،ان “حسم منصب […]

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