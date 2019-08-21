2019/08/21 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K0YxKjAihF4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الك ودكمة - مصمم الازياء عباس الجاف 2019/8/21) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الك ودكمة - مصمم الازياء عباس الجاف 2019/8/21) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).