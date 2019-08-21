2019/08/21 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية ومستشار الأمن الوطني يؤكدان أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على أرواح وممتلكات العراقيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/21 | 15:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية ومستشار الأمن الوطني يؤكدان أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على أرواح وممتلكات العراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية ومستشار الأمن الوطني يؤكدان أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على أرواح وممتلكات العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).