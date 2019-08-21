رئيس الوزراء يجري اتصالاً هاتفياً بأمير دولة الكويت للاطمئنان على صحته

2019/08/21 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لعارض صحي واجرائه فحوصات طبية.

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