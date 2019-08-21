قططٌ وجرذان وتدخين في مستشفيات العراق: من المسؤول؟

2019/08/21 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق بالرغم من #الموازنات الضخمة السنوية لقطاع #الصحة في العراق، إلا أن التراجع في القطاع ما زال ملازماً للحكومات المتعاقبة في البلاد، وتبقى المستشفيات على حالها ما […]

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