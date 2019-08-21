القبض على متهم بسرقة مبلغ مالي وكارتات شحن موبايل من محل تجاري وسط بغداد

2019/08/21 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن ،اليوم الاربعاء، عن القاء لقبض على متهم بسرقة مبلغ مالي وكارتات شحن موبايل من محل تجاري وسط العاصمة بغداد.وقال معن في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، إن” مفارز مكتب باب الشيخ لمكافحة الاجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام محافظة بغداد القت القبض على […]

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