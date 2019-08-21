رئيس الجمهورية يستقبل مستشار الأمن الوطني

2019/08/21 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في قصر السلام ببغداد،

اليوم الأربعاء 21-8-2019، مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد

الشعبي فالح الفياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد،

وتطورات الأحداث في المنطقة، وتم التأكيد على أهمية ترسيخ الأمن

والاستقرار، والحفاظ على أرواح وممتلكات العراقيين.

وأكد رئيس الجمهورية ضرورة تضافر وتكامل جهود المؤسسات الأمنية

والعسكرية لحماية مكتسبات الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، مشيراً

إلى أهمية تطوير علاقات العراق مع الدول الشقيقة والجارة والصديقة،

وتعزيز الانفتاح على دول العالم بعيداً عن سياسة المحاور.

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