المالكي يشيد بالدور الاوروبي في دعم العراق

2019/08/21 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، بمواقف الاتحاد الاوروبي

في مساندة العراق.

وذكر بيان لمكتب المالكي ، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل

بمكتبه اليوم، سفير الاتحاد الأوربي لدى العراق رامون بيلكوا

بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى العراق".وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث مسالة تطوير وتعزيز العلاقات بين

الاتحاد الاوربي والعراق"، مشددا على "أهمية النهوض بهذه العلاقات

إلى مستويات أعلى، متمنيا للسفير النجاح في مهامه المقبلة".

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